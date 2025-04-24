Певица Валерия стала бабушкой во второй раз

Невестка Валерии Лиана Шульгина сообщила, что стала мамой во второй раз. Лиана поделилась радостной новостью в соцсети.

У сына Валерии Арсения и его возлюбленной родился мальчик по имени Мирон. По словам Лианы, роды были непростыми: она едва не упала в обморок и переживала тяжелые схватки.

«Мушки в глазах, поняла, что начинаю падать в обморок», — рассказала невестка Валерии.

Шульгина уточнила, что родила сына ближе к полуночи. Подписчики Лианы стали поздравлять ее с радостным событием: «Поздравляем маму, папу, сестричку и всю семью! Лиана — молодец! Восстановления и здоровья всем!».

Ранее невестка Валерии рассказала о реакции певицы и Иосифа Пригожина на ее беременность. Подробности читайте в этой новости.

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