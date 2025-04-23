«Мне не надо помогать»: 10-летняя дочь актрисы Анны Песковой снялась с мамой в фильме

Актриса Анна Пескова рассказала, что снималась вместе с 10-летней дочерью Анастасией. Звезда поделилась подробностями работы и семейной жизни с WomanHit.ru.

Наследница знаменитости дебютировала в сериале «Берлинская жара», но настоящий опыт смогла получить на съемках картины «Денискины рассказы». Мама была удивлена, что ее ребенок оказался таким трудоспособным и самостоятельным.

По словам Анны, идея о том, чтобы дочь сыграла в фильме принадлежала кастинг-директору проекта. Она предложила семье попробоваться. Девочке сняли пробы, режиссер оценил их и утвердил маленькую актрису. Звезда была поражена поведением дочери.

«Она оказалась абсолютно в своей тарелке, в своей стихии. Когда пришла на съемочную площадку, сразу познакомилась с ассистентом по актерам, а мне сказала: „Мамочка, дальше я сама, я все знаю — пойду на грим, затем на костюм, меня ассистентка отведет. Я помню текст, мне не надо помогать, ты, пожалуйста, иди и занимайся своими делами», – поделилась Пескова.

Артистка отметила, что дочь хочет пойти по ее стопам. Но она сама не уверена, что наследница сохранит этот настрой. Тем более что у ребенка есть и другие таланты – она хорошо поет и занимается фортепиано.

«Учится в Академии Игоря Крутого, занимается там вокалом, прекрасно себя чувствует на сцене», – рассказала женщина.

Пескова добавила, что ее дочь уже выступала на знаковых площадках, таких как зал «Зарядье», Московский Дом музыки, Вегас-Сити-Холл.

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