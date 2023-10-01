Певица Валерия рассказала о самом страшном обмане в браке
Певица Валерия объяснила, что может стать причиной развода с Пригожиным.
Певица Валерия назвала причину, по которой может уйти от своего мужа Иосифа Пригожина.
В программе «Однажды» певица заявила, что не сможет простить измену. На слова интервьюера о том, что она должна быть «мудрой женщиной», способной «прощать такие мелочи», Валерия просто улыбнулась.
Певица объяснила, что измена для нее означает ложь, предательство доверия партнера и самый страшный обман. Такое отношение к ней непозволительно, особенно в браке.
Однако Валерия отметила, что Пригожин никогда не давал ей повода сомневаться в его преданности и любви. Она призналась, что они всегда рядом и знают каждый шаг друг друга.
Сам Пригожин считает чувство любви главным составляющим семьи. Кроме того, необходимо осознавать и признавать ошибки, обсуждать все с партнером.
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