Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели из России в Турцию. Артистка рассказала об отъезде из страны в личном блоге.

В соцсети Валерии появились кадры из машины. Певица и продюсер вышли на связь и сообщили о прилете в Турцию. Как выяснилось, супруги прилетели на курорт не отдыхать, а работать: 4 мая у Валерии запланирован концерт.

Артистка поделилась впечатлениями об отеле, в котором они остановились. По словам знаменитости, она пересмотрела свое отношение к Турции благодаря местному сервису.

«Отель утопает в зелени, повсюду аромат хвои и цветущих кустарников. Это то, что успели увидеть и почувствовать. Я поняла, что недооценивала Турцию», — высказалась знаменитость.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, почему россияне раскритиковали пышный день рождения Валерии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Лазарев уехал вместе с детьми из России. У артиста, как и у Валерии, запланирован концерт в Турции.