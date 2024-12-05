Певица Теона Контридзе добилась наказания для мужчины, который разбил голову бутылкой ее 14-летнему сыну

Певица Теона Контридзе после трех лет судов добилась наказания для мужчины, который разбил голову пивной бутылкой ее 14-летнему сыну. Первоначально злоумышленнику дали условный срок, а теперь назначили три года лишения свободы.

Подробностями она поделилась в личном блоге.

«Преступнику дали три года! Сложнейшее дело», - сообщила артистка.

Она рассказала, что три года назад 42-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбил сыну голову. Артистка считала, что во всем разберется суд – дело казалось ей очевидным.

«Он сразу не был наказан, дали условный срок. Моему возмущению не было предела», - поделилась исполнительница.

Она считает, что с самого начала стоило нанимать квалифицированного адвоката. В итоге ей помог адвокат Шота Горгадзе.

«Моему счастью нет конца. Эта победа принадлежит всем детям и родителям», - объявила звезда и отметила, что ни она, ни сын не являются мстительными людьми.

Напомним, Контридзе растит сына Георгия от мужа Николая Клопова и дочь от певца Юрия Титова. Летом 2024 года певица рассказала, что супруг год как передвигается в коляске. Пять лет назад мужчине диагностировали рассеянный склероз.