Певица Татьяна Зайцева призналась, что не хотела выходить замуж на иностранца

Певица Татьяна Зайцева, выступающая в дуэте с сестрой-близнецом, призналась, что никогда не мечтала выйти замуж за иностранца. Но, по иронии судьбы, ее избранником по сей день является американец Ник Виссоковский. Об этом 69-летняя артистка рассказала в программе «Жизнь и судьба».

По словам Татьяны, негативное впечатление об отношениях с гражданами других стран у нее сложилось из-за наблюдения за романами сестры. Елена дважды пыталась связать жизнь с иностранцами, и обе попытки оказались неудачными. Впервые она вышла замуж за Рольфа Нойманна из Германии, но вскоре развелась из-за того, что супруг заставил ее сделать аборт, после которого у нее диагностировали бесплодие.

После этого Татьяна поняла, что не хочет «наступать на эти грабли». «Я сказала, что никогда в жизни у меня не будет иностранца-мужа. Но с моим Ником мы уже 25 лет вместе. Мы венчанные», - призналась певица.

Сейчас Зайцева абсолютно счастлива. Она ладит и с родственниками мужа и не понимает, как раньше могла судить обо всех иностранцах только по одному неудачному примеру.

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