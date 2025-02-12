Певица Татьяна Терешина призналась, что хранит платье с поцелуем Жанны Фриске
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Певица Татьяна Терешина призналась, что у нее осталось платье с поцелуем артистки Жанны Фриске. Наряд она надевала на Премию МУЗ-ТВ несколько лет назад.
В личном блоге звезда Hi-Fi опубликовала фото с мероприятия, на котором позировала в белом мини-платье с необычным принтом. На нем был изображен портрет Фриске. Когда сама Жанна увидела образ коллеги, то оставила на нем след от своей помады. С тех пор платье Терешина не стирала.
«На мне легендарное платье с портретом Жанны Фриске. Она поцеловала его в районе живота. До сих пор след от помады остался», - призналась Татьяна.
Напомним, что Терешина всегда хорошо отзывалась о Жанне. Она делилась, что при первой встрече Фриске не стала показывать свой статус. Вместо этого она присела перед ней на колени, поцеловала руку и восхитила ее внешностью. Это произвело на Татьяну неизгладимое впечатление.
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