Певица Татьяна Терешина призналась, что хранит платье с поцелуем Жанны Фриске

Певица Татьяна Терешина призналась, что у нее осталось платье с поцелуем артистки Жанны Фриске. Наряд она надевала на Премию МУЗ-ТВ несколько лет назад.

В личном блоге звезда Hi-Fi опубликовала фото с мероприятия, на котором позировала в белом мини-платье с необычным принтом. На нем был изображен портрет Фриске. Когда сама Жанна увидела образ коллеги, то оставила на нем след от своей помады. С тех пор платье Терешина не стирала.

«На мне легендарное платье с портретом Жанны Фриске. Она поцеловала его в районе живота. До сих пор след от помады остался», - призналась Татьяна.