Певица Татьяна Овсиенко рассказала, как ей удается сохранять стройную талию. Об этом сообщает mk.ru.

Татьяне Овсиенко 58 лет, однако выглядит она гораздо моложе. Певица следит за фигурой, но признается, что приемы пищи у нее ненормированные.

«Я ночью ем, а днем не ем. У меня же неординарный рабочий день. Мне хочется есть среди ночи. Например, я точно знаю: сейчас приеду домой и два-три часа не захочу кушать», — рассказала она.

Овсиенко не ест жирной пищи, но и жестких диет при этом не соблюдает. Пока певица не посещает спортзал из-за рекомендаций врачей, однако вскоре она намерена вернуться в спорт.

«Я стараюсь придерживаться раздельного питания. Конечно, еще необходимо заниматься в зале. Но я пока не могу: врачи не рекомендуют», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что 58-летняя певица Татьяна Овсиенко раскрыла секрет омоложения.