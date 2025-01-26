58-летняя певица Татьяна Овсиенко раскрыла секрет омоложения. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Татьяна Овсиенко накануне порадовала поклонников концертом в Москве. Знаменитость со сцены исполнила свои хиты и поздравила слушательниц с Татьяниным днем. Уже за кулисами Овсиенко рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в свои 58 лет.

Оказалось, весь секрет в стилисте, который помогает певице.

«Я страдала, конечно. Кто-то думает пластику пойти сделать, кто-то еще что. А я такая трусиха в этом плане. Думаю, буду стареть естественно. Какая есть, такая есть — все мое. Но потом мы встретились с Вадимом Андреевым и я поняла, что, потратив пять минут, можно красоткой выходить», — рассказала она.

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