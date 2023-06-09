Певица Татьяна Буланова отдала более 150 тысяч за платье на свадьбу с молодым женихом

На днях состоялась одна из самых долгожданных свадеб в отечественном шоу-бизнесе. Певица Татьяна Буланова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Подготовку к торжеству артистка не скрывала, но вот дату не афишировала до самого последнего момента, поэтому поклонники и СМИ узнали о церемонии бракосочетания, когда невеста уже была в белом платье.

К слову, как раз наряд вокалистки обсуждают уже не первые сутки. Фанаты раскритиковали Буланову за вкус и заявили, что ее образ смотрелся некрасиво и старомодно. Якобы исполнительница была как «баба на чайнике». Заступиться за Татьяну решила дизайнер Аника Керимова, которая шила свадебные платья Зепюр Брутян, Кате Гусевой, Азизе и другим. По словам модного эксперта, певица выглядела на торжестве роскошно, а смеяться над ее внешним видом могут только «дураки и недотепы».

Модельер подчеркнула, что на самом деле Буланова изначально хотела, как и все знаменитости, шить наряд, но потом зашла в бутик, увидела свое идеальное платье и не стала заморачиваться. Тем более, на свадьбе главное, чтобы невеста была не только красивой, но еще и чтобы ей было комфортно. А это Татьяна себе обеспечила.

«Она выбрала для торжества вполне достойный наряд. Рюши и кружева никогда не выходят из моды – они актуальны всегда. Такое платье, как у Татьяны, можно купить в магазине примерно за 150-300 тысяч рублей», - цитирует слова дизайнера издание PROZVEZD.

Аника также отметила, что Буланова правильно сделала, выбрав платье с небольшими рукавами. По ее мнению, женщины в возрасте певицы уже должны прикрывать плечи и руки. «Она всегда одета очень стильно, в соответствии с дресс-кодом того мероприятия, на котором находится. Но самое главное, что Татьяна сейчас счастлива», - заключила Керимова.

Ранее Татьяна Буланова объяснила, как выбирала платье для свадьбы.