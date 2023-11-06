Певица Татьяна Буланова рассказала, что ее двойником оказалась стриптизерша

Певица Татьяна Буланова рассказала о произошедшем с ней невероятном случае. Она случайно встретила своего двойника в стриптиз-баре, которым оказалась танцовщица.

Неожиданная встреча произошла, когда Татьяна вместе с друзьями пришла в развлекательное заведение и увидела выступление на пилоне одной из танцовщиц. Девушка со светлыми волосами была внешне удивительно похожа на Буланову. При этом сходство с певицей отметили все присутствующие.

«Она могла бы петь вместо меня», - сказала Буланова в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

При этом артистка так и не узнала, обладает ли стриптизерша вокальными данными, так как не было возможности и желания пообщаться.

Ранее Татьяна Буланова обрела счастье в браке с молодым бизнесменом. В последнее время 54-летняя артистка часто говорит об «интересном положении», поэтому в Сети ходят слухи о ее беременности.

Также сообщалось, что Буланова считает брак ненастоящим, если не было венчания. Еще ни разу за свою жизнь артистка не решалась на это таинство, но с третьим мужем Валерием Рудневым может пойти на этот шаг.