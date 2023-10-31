«Я из суеверия такого делать никогда не буду»: Буланова рассказала о тайной беременности

Певица Татьяна Буланова вновь поделилась своими мыслями по поводу беременности. В последнее время 54-летняя артистка часто говорит об «интересном положении», поэтому в Сети ходят слухи о ее беременности. Недавно она заявила, что из-за суеверий не стала бы показывать всем беременный живот.

Знаменитость нашла свое счастье с бизнесменом Валерием Рудневым, который на 19 лет моложе нее. Фанаты рады за певицу и желают паре детей. Буланова не исключает, что в будущем может снова стать мамой. В этот раз она порассуждала о том, что многие девушки в таком положении демонстрируют свой животик. Татьяна призналась, что является суеверным человеком и не стала бы этого делать.

«Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз, и хороших, и плохих», – цитирует артистку News.ru.

Певица считает это слишком интимным моментом, который будет обсуждать только со своими близкими и друзьями.

Ранее певица Татьяна Буланова призналась, что считает брак ненастоящим, если не было венчания. Еще ни разу за свою жизнь артистка не решалась на это таинство, но с третьим мужем Валерием Рудневым может пойти на этот шаг.