Певица Татьяна Буланова расширила бизнес, став учредителем второго ресторана

Певица Татьяна Буланова всерьез занялась ресторанным бизнесом. По данным Telegram-канала «Звездач», она стала учредителем еще одного заведения.

Напомним, что бизнесвумен исполнительница стала после свадьбы с молодым предпринимателем Валерием Рудневым. Супруг преподнес ей ресторан в Санкт-Петербурге в качестве подарка, и после этого она погрузилась в него с головой. Правда, как признавалась сама Татьяна, все основные вопросы решает ее муж, а она лишь является лицом, а также певицей, радующей гостей своими песнями, пока они наслаждаются едой.

По всей видимости, бизнес супругов продвигается успешно, поэтому они решили расширяться. Как стало известно, Буланова приобрела долю в ООО «Лари», выкупив половину акций. Однако заведение является убыточным. В прошлом году оно ушло в минус на 161 тысячу рублей.

К слову, недавно появилась информация, что муж Татьяны Булановой погряз в долгах. Сообщалось, что не выплатил приставам около 9 миллионов рублей. Однако певица эту новость комментировать отказалась.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что жила в браке с абьюзером.