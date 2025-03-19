Певица Татьяна Буланова публично поздравила сына Александра с 32-летием

Певица Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях редкие фото с сыном в день его 32-летия. Звезда призналась наследнику в любви и отметила, что он стал совсем взрослым.

Александр не так часто появляется в соцсетях и ведет непубличный образ жизни. Татьяна в честь праздника поделилась кадрами с именинником.

«Мой любимый старший сын! С днем рождения. Ты стал уже совсем взрослым. Желаю тебе здоровья, счастья и взаимной любви! Ты моя поддержка и опора! Люблю тебя», — написала певица.

Напомним, что первенец появился у Булановой в браке с музыкантом Николаем Тагриным. Несмотря на развод, они продолжили вместе работать, и артистка даже познакомила его с возлюбленным Валерием Рудневым. Звезда рада, что ее сын и новый муж нашли общий язык. Возможно, сыграло роль то, что у мужчин разница в возрасте всего пять лет.

Недавно Татьяна делилась, что старший сын переехал в их семью. Это случилось из-за жилищного вопроса.

Также у знаменитости есть сын от футболиста Владислава Радимова. 18-летний Никита живет с мамой и отчимом, а также старшим братом.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова назвала «хамом» бывшего мужа Владислава Радимова.