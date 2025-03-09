«Если человек хам, то ничто не спасет»: Татьяна Буланова жестко «прошлась» по бывшему мужу

Певица Татьяна Буланова снова «прошлась» по Владиславу Радимову, с которым со скандалом развелась в 2016 году. В интервью для нового выпуска журнала «Антенна-Телесемь» артистка назвала бывшего мужа «хамом».

Татьяна Буланова и Владислав Радимов развелись в 2016 году после 11 лет совместной жизни. Пара расставалась со скандалом: певица обвиняла мужа в изменах и в зависти, а футболист утверждал, что та лжет о несчастливом браке и его поведении.

Даже спустя годы после разрыва исполнительница хита «Ясный мой свет» продолжает удивлять откровениями об отношениях с экс-супругом. В одном из интервью Татьяна Буланова шокировала заявлением, что ее свекровь называла любовницу Владислава Радимова его гражданской женой. Эта женщина появилась в жизни футболиста, когда их с певицей сыну было четыре года. А на развод с футболистом артистка решилась, узнав об интрижке мужа со своей подругой.

Сейчас Татьяна Буланова признается, что ей было «тяжело» в браке с Владиславом Радимовым, но она до последнего пыталась сохранить семью.

«Со вторым было тяжело жить, там человек такой специфический… Но меня сдерживало то, что у нас семья и ребенок, а я старых укладов. Плюс еще, конечно, я понимала, что наша известность сыграет злую шутку. Но в то же время я осознавала, что люди не меняются, ничего не изменится, будет только хуже», — делилась певица.

Говоря о нынешних отношениях с бывшим мужем, знаменитость указала на его непростой характер и хамство. «Если человек хам, то ничто не спасет», — заявила Татьяна Буланова.

Напомним, артистка также сохранила хорошие отношения с первым мужем, продюсером Николаем Тагриным. Сейчас Татьяна Буланова счастлива в браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе нее на 19 лет.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова объяснила, почему не живет с молодым мужем.