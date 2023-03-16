Певица Татьяна Буланова призналась, что поручила подготовку свадьбы своему 35-летнему жениху

54-летняя Татьяна Буланова уже долгое время счастлива в отношениях с экс-теннисистом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Совсем скоро пара сыграет свадьбу, и певица решила немного рассказать о предстоящем событии.

По признанию артистки, организацией торжества занимается не она. Все, вплоть до выбора платья, она поручила 35-летнему жениху. Ей не хочется сильно оригинальничать и делать какое-то сверхграндиозное празднество, так как этого ей хватает и на работе. Поэтому она сразу обговорила с Валерием то, что у них будет классическая церемония без излишеств.

«В жизни мне хочется традиционных историй. Невеста – в белом платье, жених – в черном или темно-синем костюме. Традиционная регистрация во Дворце бракосочетания с кольцами, гостями и обязательным банкетом в последствии. Все как у обычных, нормальных людей», - поделилась Буланова с изданием PROZVEZD.INFO.

Отметим, что певицу совершенно не смущает существенная разница в возрасте с женихом. Она считает, что Валерий достаточно зрелый и заботливый, с ним она не чувствует этот разрыв в 19 лет. Руднева она видит не только своим возлюбленным, но и соратником, другом. Он не раз помогал ей в трудных жизненных ситуациях и доказал, что вместе с ним артистка будет счастлива и любима.

Как заверила Буланова, молодой бойфренд прекрасно ладит и с ее детьми от предыдущих браков. Старший сын, которому уже 29 лет, полностью поддерживает маму и не препятствует ее новому роману, а младший – 15-летний Никита – довольно быстро нашел общий язык с будущим отчимом. Татьяна подметила, что это произошло благодаря тому, что Валерий относится к нему как к родному.

Ранее Татьяна Буланова призналась, почему никогда не согласится лечь на пластическую операцию.