«Надо куда-то обратиться»: Татьяна Буланова рассказала, чего боится больше всего на свете

Пластические операции по омоложению лица в звездной тусовке процедура более чем распространенная.

Однако заслуженная артистка Российской Федерации, популярная эстрадная певица и киноактриса Татьяна Буланова пока не готова корректировать свою внешность.

По словам звезды, она панически боится всего, что так или иначе связано с операциями, уколами и наркозами.

В интервью изданию Пятый канал Буланова призналась: «Я сама просто большой трус, поэтому пока мимо меня все это проходит».

При этом 53-летная артистка согласна с тем, что через какое-то время ей, возможно, придется «куда-то обратиться, чтобы что-то потянуть».

При этом не без юмора указывает на свою талию.

И ни в коем случае не осуждает тех коллег, которые тратят на соответствующие процедуры значительные суммы.

«Завидую белой завистью человеку, который на это решился!» – говорит Татьяна Буланова.