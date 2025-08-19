Певица Татьяна Буланова потеряла 16 млн рублей на кафе в Санкт-Петербурге

Певица Татьяна Буланова, которая владеет половиной акций кафе в Санкт-Петербурге, потеряла 16 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, певица в 2024 году решила попробовать себя в ресторанном бизнесе и купила половину акций кафе. Заведение расположено в центре Санкт-Петербурга.

«Звездач» пишет, что убытки кафе достигли рекордных показателей. По итогам 2024 года прибыль ушла в минус и достигла 16 млн.

Ранее сообщалось о долгах мужа Булановой – Валерия Руднева. Говорилось, что в отношении него приставы возбудили исполнительные производства.

Источник сообщал о долге Руднева в размере 12,3 млн рублей. При этом еще год назад эта сумма составляла 10,7 млн. Муж певицы выплачивает долг, внося небольшие суммы ежемесячно вот уже полтора года. Певица знает о задолженности супруга, она называла их «поручительствами».