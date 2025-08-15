Долг мужа певицы Татьяны Булановой вырос до 12,3 миллиона рублей
Долг мужа певицы Татьяны Булановой вырос до 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.
37-летний супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев занимается ресторанным бизнесом. При этом у него еще с прошлого года есть долги. В отношении Руднева также судебными приставами возбуждены исполнительные производства.
Если год назад сумма долгов составляла 10,7 миллиона рублей, то сейчас эта цифра выросла до 12,3 миллиона рублей.
Знакомый с ситуацией источник рассказал журналистам, что мужчина периодически погашает долг.
«Он выплачивает долг, вносит небольшие суммы каждый месяц стабильно в течение полутора лет», — сообщил информатор.
Татьяна Буланова рассказывала, что в курсе задолженностей мужа. Она называла их «поручительствами».
