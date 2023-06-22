Певица Татьяна Буланова ответила на слухи о своей беременности от молодого мужа

Певица Татьяна Буланова ответила на слухи о своей беременности сразу после замужества.

Об этом сообщает «78.ru».

Ранее бывший избранник Булановой, певец Саша Попов, признался, что певица хочет дочку. Однако его слова не подтвердились — певица сообщила, что это неправда.

Напомним, в начале июня этого года 54-летняя Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Пара познакомились в компании общих друзей. После долгих ухаживаний артистка согласилась стать парой с избранником, который моложе ее на 19 лет. Для певицы это третий брак, для Валерия же — первый. В качестве свадебного подарка мужчина купил возлюбленной ресторан стоимостью 50 миллионов рублей. Кстати, сама свадьба обошлась звезде в 5 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что Буланова отказалась от своей фамилии в пользу супруга.