Это не просто так: Татьяна Буланова впервые взяла фамилию мужа

Певица Татьяна Буланова только в третьем браке впервые решила взять фамилию мужа. Как оказалось, это не просто так.

2 июня Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Теперь артистка станет Булановой-Рудневой: полностью отказываться от своей фамилии она не собирается.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в браках с продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым певица не решалась на этот шаг.

Сейчас Буланова без колебаний отвечает: «Мы одна семья. Сейчас мне хочется почувствовать себя настоящей женой». Ее слова приводит Woman.ru.

Пока певица не поменяла документы, но сделает это в удобный момент.

Ранее мы писали, что бывший муж Николай Тагрин пришел на открытие ресторана артистки в Санкт-Петербурге. Напомним, заведение ей подарил молодой супруг, стоимость ресторана составляет 50 млн рублей.