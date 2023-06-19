Это не просто так: Татьяна Буланова впервые взяла фамилию мужа
Певица Татьяна Буланова ответила, почему только в третьем браке взяла фамилию мужа.
Фото: Дмитрий Коробейников/East News
Певица Татьяна Буланова только в третьем браке впервые решила взять фамилию мужа. Как оказалось, это не просто так.
2 июня Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Теперь артистка станет Булановой-Рудневой: полностью отказываться от своей фамилии она не собирается.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что в браках с продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым певица не решалась на этот шаг.
Сейчас Буланова без колебаний отвечает: «Мы одна семья. Сейчас мне хочется почувствовать себя настоящей женой». Ее слова приводит Woman.ru.
Пока певица не поменяла документы, но сделает это в удобный момент.
Ранее мы писали, что бывший муж Николай Тагрин пришел на открытие ресторана артистки в Санкт-Петербурге. Напомним, заведение ей подарил молодой супруг, стоимость ресторана составляет 50 млн рублей.