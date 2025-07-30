Певица Татьяна Буланова отказалась сотрудничать с Крутым, Пригожиным и Матвиенко

Певица Татьяна Буланова отказалась сотрудничать с Игорем Крутым, Иосифом Пригожиным и Игорем Матвиенко. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Татьяна Буланова вспомнила, как в начале карьеры сотрудничала с Крутым, известными продюсерами и лейблами. Однако, по словам знаменитости, совместная работа не принесла желаемого результата. После этого Буланова поняла, что рассчитывать нужно только на себя, поэтому стала самостоятельно развивать свои проекты.

«Да, с Игорем Крутым я сотрудничала, пыталась работать и с другими крупными продюсерами, лейблами. Но ничего путного не получалось. Я всегда была адептом того, что нужно самой идти вперед, не надеясь на помощь извне», — высказалась певица.

На сегодняшний день Буланова переживает вторую волну популярности: ее песни стали популярными в Сети среди молодежи. По словам Татьяны, она хочет остаться независимым артистом, поэтому не будет обращаться за помощью к продюсерам.

«Кто бы это ни был — Крутой, Матвиенко, Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом. Как-то интуитивно понимала, что в этом направлении и нужно плыть», — заявила она.

Ранее певица Татьяна Буланова объяснила новую волну популярности ее песен у молодежи. Подробности читайте в этой новости.