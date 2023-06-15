Певица Татьяна Буланова отдала 5 миллионов рублей за свадьбу с 35-летним бизнесменом

Недавно во дворце бракосочетания на Английской набережной Санкт-Петербурга прошла свадьба 54-летней певицы Татьяны Булановой. Дорогой автомобиль, роскошное платье с трехметровым шлейфом и молодой жених в костюме василькового цвета. Такое пышное мероприятие обошлось звезде в круглую сумму — 5 миллионов рублей.

Об этом сообщает Пятый канал.

Отметим, артистка не хотела пышную свадьбу, однако пошла навстречу молодому жениху, ведь для него эта свадьба — первая.

«Самая такая эйфория — в первый раз, когда не знаешь все это», — призналась певица.

На мероприятие были приглашены самые близкие певицы. Среди именитых гостей присутствовали Кай Метов, Светлана Бондарчук, Светлана Кузнецова и Анна Семенович. Именно благодаря последней пара познакомилась четыре года назад.

И хотя изначально Буланову смущала разница в возрасте (19 лет), Валерий был настойчив и красиво ухаживал. На помолвку он подарил Татьяне кольцо стоимостью более одного миллиона рублей с сапфиром. Более того, бизнесмен подружился с сыновьями певицы — Александром и Никитой.

После ЗАГСа пара гуляла по городу, а потом торжество продолжилось в банкетном зале одного из роскошных отелей.

Организатор мероприятий Акимова отметила, что в этой свадьбе акцент был сделан не на красивой картинке, а на эмоциях. Скромный декор, белые розы. Подсчитав бюджет свадьбы, Акимова заявила — пять миллионов рублей.

Напомним, певица сменила фамилию, теперь она Буланова-Руднева. Однако не все традиции пришлись по вкусу фанатам. Так, далеко не все поклонники были в восторге от образа певицы. В сети писали о том, что платье старомодное, а повязку на голове сравнивали с той, что носят при ранении. Даже организатор мероприятий Екатерина Акимова сказала, что платье из прошлой эпохи.

Отметим, что медового месяца у пары не случилось, ведь 35-летний бизнесмен подарил жене ресторан стоимостью 50 миллионов рублей. Его открытие запланировано на 16 июня. Также в планах у влюбленных совестные дети.

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