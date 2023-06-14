Для него это – испытание: о чем говорят свадебные фото Булановой с молодым мужем Рудневым

Эксперт по языку тела Илья Анищенко изучил свадебные фотографии 54-летней певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева, и рассказал, о чем говорят жесты молодоженов. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Напомним, что Буланова 2 июня вышла замуж и взяла фамилию супруга. Теперь она – Руднева. СМИ пишут, что их роман длится уже несколько лет. Валерий моложе Татьяны на 19 лет.

Недавно певица опубликовала красивый свадебный снимок, на котором она запечатлена вместе с женихом. По словам Анищенко, она склонила голову на грудь мужа, он прижимает ее к себе — все это говорит о том, что чувства действительно настоящие.

«Судя по фото, Валерию довольно некомфортно от излишнего внимания. Он сильно напряжен. Для него публичность — испытание», – уверен эксперт.

Еще на одном снимке пара держится за руки в ЗАГСе. Эксперт заметил, что Валерий очень напряжен, а Татьяна, наоборот, чувствует себя раскованно. Анищенко заявил, что по фото можно определить, кто в этой паре будет главным.

«У него тело и спина так напряжены, что даже не по стойке смирно, а рука неестественно выдвинута вперед. Сказали замереть, и он замер. Есть определенная уверенность, что в этой семье будет главной Татьяна», – заявил эксперт.

Он добавил, что Буланова более сильная, сдержанная, женщина-руководитель.

На еще одной фотографии Руднев обнимает супругу, еле дотрагиваясь до нее. По словам эксперта, это неуверенность.

«Возможно, действительно, дело в публичности. Ведь Татьяна полностью доверяет мужу: склоняет к нему голову, сильно опирается на него рукой. В целом у них хороший союз», – отмечает Анищенко.

Он заключает, что Буланова будет сильной, а он — послушным и правильным мальчиком. При этом по заверению эксперта, никакого негатива в их брачном союзе нет.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова спустя две недели после свадьбы встревожила своим видом.