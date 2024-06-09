Певица Татьяна Буланова оправдала мужа, задолжавшего миллионы рублей. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

Накануне у супруга Татьяны Булановой журналисты обнаружили задолженность по кредиту в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, сообщалось о долгах по исполнительному сбору (843 тысячи рублей) и иных взысканиях (1,5 миллиона рублей).

Однако, по словам певицы, эти суммы не являются долгами.

«Это старая история. Это даже не долги, а поручительство, которое стороннее. Тут дело не в долгах. Надеюсь, он не сбежит. Он меня очень любит, чтобы сбежать», — рассказала она.

Ответила Буланова и на слухи о том, что у ее мужа есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. По словам знаменитости, мужчина не владеет автомобилем.

Напомним, Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева в июне 2023 года.

Ранее мы писали о том, что Буланова назвала отношения с бывшим мужем Радимовым абьюзивными.