Певица Светлана Лобода рассказала, как «практически умирала» после бегства из России

Певица Светлана Лобода зарабатывала многомиллионные гонорары и до бегства из России в 2022 году она была артистом «номер один». С отъездом все «оборвалось» - исполнительница долгое время не могла прийти в себя.

Когда-то Лобода считала себя «очень счастливым человеком»: был пик карьеры, и певица строила большие планы. После решения уехать из России певица ничего не могла делать.

«Первые три месяца я просто плакала… После я понимала, что я разваливаюсь и уже практически умираю…», - сказала она.

Лобода решила, что пора собраться – спустя два месяца она записала новую песню. Сейчас гонорары Лободы уже не такие, как раньше. Пока в разных странах певицу принимают, и она рада, что может творить.

Ранее мы писали, что Лобода опустошает кошелек любовника. У него артистка берет деньги на семью, на себя или на подарок. На карьеру Лобода старается зарабатывать самостоятельно.