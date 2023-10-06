Певица Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К черту любовь», которого не устраивало, что его творчество звучало на онлайн-площадке без указания его фамилии. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Напомним, что Олег Влади подал иск в Арбитражный суд Московской области на сумму 500 тысяч рублей и выиграл. Правда, по решению, получил он всего 50 тысяч рублей. Суд признал, что сервис и сама Лобода нарушили право истца на имя как автора музыкального произведения.

Певица эту ситуацию никак не комментировала. Впрочем, в последнее время она все реже появляется в публичном пространстве после того, как решила уехать из России и начать строить карьеру за рубежом.

Напомним, что конфликт Влади с Лободой начался еще во время пандемии. Он возмущался, что его совершенно не указывают в титрах, как создателя песни «К черту любовь». Более того, он объявил, что Светлана подделала его подпись в договоре, который предоставляла редакторам различных программ.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Светлану Лободу и назвал ее жалкой.