«Какая она жалкая»: Отар Кушанашвили унизил провалившуюся в Европе Светлану Лободу

После февральских событий прошлого года некоторые звезды российской эстрады приняли решение навсегда отречься от страны, принесшей им популярность, и начать карьеру заново за рубежом. Исключением не стала и певица Светлана Лобода. И хоть работа за границей у нее все никак не строится, возвращаться назад она все равно не собирается. Тем более, что ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

По информации СМИ, Лобода хоть и дает концерты, но все они совсем небольшие. Кроме того, артистка регулярно попадает в скандалы. При этом она не устает напоминать, что была настоящей звездой пару лет назад и собирала стадионы. Журналиста Отара Кушанашвили рассмешили эти слова Светланы о собственном величии, и он решил их прокомментировать. Он считает, что исполнительнице уже давно пора снять корону, которой, в общем-то, никогда и не было.

«Светлана Лобода одно время действительно была популярной… на севере Бирюлево и собирала там 14 человек. Теперь Лобода говорит, что на ней держалась эстрада. Какая она жалкая», - поделился своим мнением Отар в авторской программе «Каково?!»

Ранее стало известно, что Светлана Лобода попала в скандал во время концерта в Харькове. Артистка не смогла проигнорировать плакат зрительницы, настроенный против нее, и унизила девушку, за что ей пришлось потом извиняться.