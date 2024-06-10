Певица Светлана Лобода может вернуться в Россию: названо условие

Продюсер Иосиф Пригожин назвал условие возвращения певицы Светланы Лободы в Россию. По его мнению, она сможет наладить свою карьеру, если признает ошибку. Правда, сам он не верит, что она способна на извинения.

Светлана Лобода уже давно не живет и не выступает в РФ. Сейчас она пытается давать концерты за границей, но устраивать такие шоу, какие у нее были раньше, она уже не может. Недавний ее выход на сцену в Латвии это доказал – о былой роскоши не было и речи, и даже нынешние вокальные данные артистки многие раскритиковали. Как считает Пригожин, этот провал Лободы вовсе не неожиданность.

По словам продюсера, певица не продумала много моментов, когда отказалась от России и начала пытаться покорять мир. В том числе не учла она и того, что может выступать только на русском языке. Иосиф считает, что Светлане следовало взять паузу, но она этого не сделала.

Теперь же, как отметил Пригожин, Лободе поможет только «покаяние», но она на это вряд ли пойдет.

«Если для Лободы и тех других, кто совершил ошибку, это важно, они должны извиниться. Если бы они признали свою ошибку, наверное, к ним бы по-другому отнеслись. Но боюсь, что гордыня не позволит многим это сделать», - заявил Иосиф Пригожин в беседе с mk.ru.

Ранее Светлана Лобода публично обратилась к 13-летней дочери в ее день рождения.