«Она видела, как я плачу»: Светлана Светикова раскрыла, кто спас ее от отношений с Андреем Чадовым

Актриса и певица Светлана Светикова около пять лет состояла в отношениях с актером Андреем Чадовым. По признанию выпускницы «Фабрики звезд-3», она тяжело пережила разрыв с экс-возлюбленным, однако понимала, что это нужно сделать. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV артистка раскрыла, кто подтолкнул ее к решению разойтись с артистом.

Светлана Светикова не скрывала, что их отношения с Андреем Чадовым были непростыми. По словам знаменитости, они были похожи на качели — пара постоянно то ссорилась, то мирилась. Артистка подчеркивала, что со временем стало «уже невозможно находиться в этих отношениях».

На момент отношений с Андреем Чадовым Светлана Светикова принимала участие в шоу «Ледниковый период». Эмоциональные качели между ней и актером отражались и на ее душевном состоянии, что заметили коллеги, в числе которых оказалась фигуристка Татьяна Навка. Певица заявила, что именно она подтолкнула ее к расставанию.

«Таня видела, как мне тяжело с Андреем. Она видела, как я плачу, это все видели. Я на площадку, например, не могла выйти, если плакала, у меня сердце разрывалось. И она сказала мне однажды: „Если ты в течение недели не уйдешь, я лично приеду и тебя заберу“. И только она это сказала — через несколько дней я ушла», — поделилась Светлана Светикова.

Более того, некоторые спортсменки даже предлагали актрисе временно переехать к ним.

«Таня тогда мне предложила жить у нее, и не только она. Лобачева предложила, кто-то еще из девчонок-фигуристок, уж точно не помню», — рассказала артистка.

Примечательно, что именно на съемках шоу «Ледниковый период» Светлана Светикова нашла новую любовь, фигуриста-акробата Алексея Полищука. Певица призналась, что именно он помог ей пережить болезненный разрыв с актером, став ее «лекарством». Пара вместе уже 14 лет, у них два сына — 10-летний Милан и 6-летний Кристиан.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Светикова откровенно рассказала о разрыве с Андреем Чадовым.