Гитарист Пугачевой объяснил роль Галкина* в отъезде певицы из России

Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин поделился мнением об отъезде артистки из России. Об этом пишет aif.ru.

Как признался гитарист, он пытается понять Примадонну, однако полагает, что решение оставить родину принадлежало не певице, а ее супругу, Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), которому было необходимо уехать.

«Видимо, Алла выбрала семью», - заявил Левшин.

Музыкант подчеркнул, что у семьи Пугачевой все это время были заграничные счета и недвижимость. При этом он добавил, что жизнь певицы до сих пор тесно связана с Россией.

Известно, что Александр Левшин сотрудничал с Аллой Пугачевой на протяжении 30 лет. В 1980 году его пригласили на студию «Мелодия» для участия в создании некоторых композиций артистки. После совместной работы Примадонна пригласила Левшина участвовать в группе «Рецитал» в качестве музыканта, а через некоторое время он начал принимать участие в концертах Пугачевой как солист и автор-исполнитель.

Ранее Аллу Пугачеву с мужем заметили на прогулке на Кипре.

*признан иноагентом на территории РФ