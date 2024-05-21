Певица София Ротару скрывается с семьей в пригороде Киева

Стало известно местоположение певицы Софии Ротару. Долгое время выдвигались версии, что она уехала из Украины в Европу, сама артистка хранит молчание. Как выяснилось, она скрывается с семьей в доме, расположенном в пригороде Киева.

Об этом пишет сайт Kp.ru.

Издание пишет, что пять месяцев назад 65-летняя сестра Ротару Аурика рассказывала украинскому изданию о нахождении певицы. «Соня под Киевом, в своем доме», - говорила она и указывала, что с 76-летней артисткой находится сын Руслан.

1 мая Аурика принимала участие в концерте к дню матери - Ротару не участвовала. Ее сестра говорила, что не так часто встречается с родственницей, так как они живут от Киева в разных направлениях.

Информацию о местонахождении Софии Ротару подтвердили украинские блогеры. Они обсуждали в фанатских группах двух певиц, что артистка действительно находится в доме под Киевом, хотя прошлым летом она уезжала в Италию. Информации о том, с ней ли живет сын с женой, нет.

Ротару владеет четырехкомнатной квартирой в Киеве. В 2010 году она переехала в загородный дом. Стоимость недвижимости оценивали в 1 млн долларов. Дом находится в 20 км от Киева – помимо трехэтажного особняка на территории есть дом поменьше для гостей.

Ранее сообщалось о новом возлюбленном внучки Ротару. Им оказался сын американского миллиардера.