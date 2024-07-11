Певица Слава заявила, что ее новая машина стоит в два раза дешевле, чем написали СМИ

Певица Слава высказалась по поводу публикаций в СМИ о стоимости ее нового автомобиля Ford Raptor. Артистка отметила, что машина стоит в два раза дешевле, чем написали журналисты.

«Что-то СМИ напутали с моим динозавром. Он стоит в 2 раза дешевле, чем они написали», - сообщила Слава на своей странице в соцсетях.

Однако точную стоимость автомобиля исполнительница не раскрыла. При этом в СМИ информация о цене машины разнится. По одним данным, новый Ford Raptor стоит в районе 13 млн рублей. По другим, машина обошлась Славе в 28 млн. Некоторые СМИ писали о цене в 34 млн рублей.

Точно известно, что Слава забирала машину из салона в Санкт-Петербурге. Она признавалась: автомобиль – это ее подарок себе. Артистка радовалась, что наконец сбылась мечта: она называла машину «огромной» и «красивой».