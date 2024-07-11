НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 июля 2024, 18:56
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Певица Слава заявила, что ее новая машина стоит в два раза дешевле, чем написали СМИ

Певица Слава заявила, что СМИ «напутали» и ее машина стоит в два раза дешевле.
Певица Слава заявила, что ее новая машина стоит в два раза дешевле, чем написали СМИ

© Starface.ru

Певица Слава высказалась по поводу публикаций в СМИ о стоимости ее нового автомобиля Ford Raptor. Артистка отметила, что машина стоит в два раза дешевле, чем написали журналисты.

«Что-то СМИ напутали с моим динозавром. Он стоит в 2 раза дешевле, чем они написали», - сообщила Слава на своей странице в соцсетях.

Однако точную стоимость автомобиля исполнительница не раскрыла. При этом в СМИ информация о цене машины разнится. По одним данным, новый Ford Raptor стоит в районе 13 млн рублей. По другим, машина обошлась Славе в 28 млн. Некоторые СМИ писали о цене в 34 млн рублей.

Точно известно, что Слава забирала машину из салона в Санкт-Петербурге. Она признавалась: автомобиль – это ее подарок себе. Артистка радовалась, что наконец сбылась мечта: она называла машину «огромной» и «красивой».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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