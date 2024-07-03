«Она такая огромная»: певица Слава купила автомобиль Ford Raptor

Певица Слава сообщила о покупке автомобиля Ford Raptor. Артистка специально ездила в Санкт-Петербурга, чтобы забрать машину.

«Сбылась мечта идиота. Господи, она такая огромная, такая красивая. Я поеду сейчас из Питера в Москву на нем», - рассказала певица.

На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию автомобиля. Также исполнительница показала брелок от авто, на котором была надпись Raptor.