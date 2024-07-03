Опубликовано 03 июля 2024, 17:23
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«Она такая огромная»: певица Слава купила автомобиль Ford Raptor
Певица Слава показала машину Ford Raptor, которую купила себе в Санкт-Петербурге.
© Starface.ru
Певица Слава сообщила о покупке автомобиля Ford Raptor. Артистка специально ездила в Санкт-Петербурга, чтобы забрать машину.
«Сбылась мечта идиота. Господи, она такая огромная, такая красивая. Я поеду сейчас из Питера в Москву на нем», - рассказала певица.
На своей странице в соцсетях она опубликовала фотографию автомобиля. Также исполнительница показала брелок от авто, на котором была надпись Raptor.
«Сделала я себе, наконец-то, подарок. Всем своим машины купила, все накупила, а про себя забыла. А про себя уже не забыла», - произнесла довольная покупкой Слава.
Ранее артистка заявляла, что в отпуске выпивает по бутылке пива в день. Таким образом знаменитость ответила на обвинения в алкоголизме.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева