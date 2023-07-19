Певица Слава получила в 28-й раз предложение руки и сердца от Данилицкого после расставания

Певица Слава получила в 28-й раз предложение руки и сердца от Анатолия Данилицкого после расставания. Об этом знаменитость сообщила в эфире «Русского Радио».

В конце 2022 года исполнительница хита «Одиночество» объявила о расставании с бизнесменом из-за его предательства. Как выяснилось, им удалось сохранить отношения, и, возможно, в скором времени они сыграют свадьбу. По словам Славы, теперь между ней и Анатолием «по-прежнему все прекрасно».

«Мы помирились. Он сделал мне предложение в … 28-й раз. Куда я от него денусь», — цитирует StarHit высказывание артистки из нового интервью.

Также знаменитость уточнила: в честь примирения бизнесмен подарил ей роскошный подарок. Правда, что именно купил ей Анатолий, певица не стала раскрывать. Слава убеждена, что «сейчас такое время, когда не стоит хвалиться».

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