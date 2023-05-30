Певица Слава сбежала из клиники после госпитализации и озвучила свой диагноз

Вчера, 29 мая, певица Слава была экстренно госпитализирована в столице. Сообщалось, что артистка почувствовала недомогание, из-за которого ей пришлось обратиться за помощью медиков. По данным СМИ, у нее началась рвота и поднялась температура. А теперь, наконец, стал известен диагноз.

Спустя несколько часов после публикации новостей в Сети Слава лично вышла на связь и попросила поклонников не волноваться, так как с ней все в порядке. Она сообщила, что у нее не выявили коронавирус, а также воспаление легких, только бронхит.

Певица поблагодарила всех неравнодушных к ее ситуации и выразила сожаление, что из-за своей болезни сорвала работу и не смогла участвовать в съемках клипа. Однако долго в больнице она задерживаться все равно не собиралась. Уже сейчас она находится дома и надеется, что в скором времени сможет полностью поправиться.

«Сбежала из больнички, чтобы быть рядом с близкими. Я похриплю, дома полежу — и все у меня будет класс», - поделилась Слава с поклонниками в личном блоге.

Напомним, что сегодня стало известно также состояние госпитализированного актера Андрея Мартынова. Подробности раскрыла его коллега Людмила Зайцева. Она призналась, что ее друг действительно находится на лечении, но вовсе не из-за онкологического заболевания, о котором говорят в СМИ. По ее словам, артист в силу возраста просто испытывает большие проблемы со здоровьем. Он плохо ходит и почти не видит.