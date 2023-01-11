Певица Слава разделась на Мальдивах и показала всем лишние килограммы

Как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, певица Слава после Нового года улетела в теплые края, чтобы спасаться от российских морозов. Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с детьми и бывшим супругом, из-за чего появилось много слухов об их воссоединении. Но сама певица заявила, что они с Анатолием Данилицким находятся исключительно в дружеских отношениях.

С отпуска Слава постоянно делится контентом. Она показывает подписчикам, как насыщенно проходят ее дни, в том числе она часто снимает различные экзотические вкусности, в которых себе не отказывает. И из-за такого подхода к отдыху артистка уже столкнулась с последствиями в виде лишних килограммов. В личном блоге Слава призналась, что поправилась за эти три дня. «Вот, плюс 4 кг за 3 дня! Но фото удачное получилось!!! Просто тут супер вкусно», - рассказала певица.