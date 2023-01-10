Певица Слава на отдыхе с Данилицким быстро «поняла», что возвращаться к бывшим не нужно

Певица Слава рассказала о неудачах в отпуске на Мальдивах, куда она отправилась с бывшим мужем, Анатолием Данилицким. Своим примером она подтвердила народную мудрость, что возвращаться – плохая примета.

По словам исполнительницы, долгожданный отпуск начался «весело». Сначала ей вбили в билет не тот паспорт. Затем она забрала чужой багаж – такое произошло со Славой впервые.

Также потерялся шпиц по кличке Балу. «Для тети Лены и Елика это просто трагедия», - написала Слава.

Певица выразила надежду, что «все будет хорошо». Неравнодушные подписчики обещали поискать собаку.

Ранее сообщалось, что Слава отправилась на отдых с Данилицким, с которым рассталась в декабре 2022 года. Пара была вместе более 18 лет.