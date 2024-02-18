«Это было очень тяжело»: певица Слава призналась, что пила антидепрессанты

Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась в том, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артистка рассказала, что ей пришлось пережить в период стресса.

Певица поделилась, что из-за нервного напряжения у нее начался сильный кашель, который не проходил семь месяцев.

«Я не могла петь, я постоянно кашляла, я думала, что умру от этого кашля. Врачей пять обошла, сделала и флюорографию, и чего только не делала, и в итоге мне сказали, что у меня был просто коклюш», — рассказала Слава.

Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда не отменила концерты. Однако спустя время Слава поняла, что не справляется с эмоциями, и в отчаянии впервые в жизни пошла на прием к психологу, хотя всегда скептически относилась к подобного рода помощи.

«Сказали, что у меня заканчивается серотонин, его надо пополнять, когда ты высушен, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя нагрузка. Это было очень тяжело. Я уже сама физически не могла с этим справиться, и голова моя тоже не справлялась, ни душа, ни тело», — поделилась певица.

Психолог прописал артистке курс антидепрессантов. По признанию Славы, рекомендации специалиста ей очень помогли, и теперь она чувствует себя спокойно.

Ранее сообщалось о том, что Слава рассекретила свой вес после того, как бросила диету.