Цыганова указала на отсутствие культуры у певицы Славы после видео с черной икрой

Певица Вика Цыганова отреагировала на видео, где артистка Слава ложкой ест черную икру из банки. По мнению исполнительницы, такое поведение демонстрируют «артисты с низкой самооценкой».

Комментарий Цыгановой приводит издание «Абзац».

Слава нередко показывает роскошный образ жизни. Певица хвастается дорогими украшениями, брендовыми сумками, элитным отдыхом. Недавно она показала красную икру, подписав на снимке «Обед чемпиона».

По мнению Цыгановой, исполнительница хита «Одиночество» показала «бескультурье и бытовое невежество».

«Подобные публикации указывают на отсутствие культуры в человеке. Неважно, какого ты статуса, богатства и известности», - уверена Цыганова.

Ранее Слава показала сумку синего цвета, которую ей подарил концертный директор. Выяснилось, что стоимость аксессуара – 2,7 млн рублей. Слава делилась, что никогда бы не купила себе такую яркую сумку.