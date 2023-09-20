Певица Слава раскрыла проблемы Киркорова с рукой после пластики у Хайдарова

Певица Слава выступила с публичным заявлением на фоне силиконового скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она раскрыла тайну ярого защитника врача Филиппа Киркорова. По ее словам, звездный доктор изуродовал и исполнителя хита «Цвет настроения синий», просто он об этом предпочитает умалчивать.

В личном блоге артистка вышла на связь с поклонниками и призналась, что до сих пор не понимает, по какой причине ее коллега пытается защищать Хайдарова. Она призвала Филиппа быть честным и показать всем свою левую руку. Слава заверила, что точно знает об осложнениях после очередной операции, с которыми столкнулся вокалист. Она также сообщила, что исправлять ошибки Хайдарова Киркоров ходит к другому специалисту.

«Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы», - поделилась певица.

Не так давно исполнитель действительно появлялся на публике с перевязанной левой рукой, но никак это не комментировал. На последних же фото в Сети Филипп уже был без бинтов. К слову, отвечать на призыв Славы рассказать о том, что случилось с его телом, артист тоже не спешит.

Напомним, что Филипп Киркоров продолжает защищать Тимура Хайдарова, даже несмотря на то, что на него подали жалобы уже десятки бывших клиенток. Недавно о пластике у врача высказалась вновь певица Любовь Успенская. По ее словам, после операции в ее груди обнаружились пуговицы.