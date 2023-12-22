Певица Слава раскритиковала «голую» вечеринку Ивлеевой: «Срамота какая!»

После того, как блогер Настя Ивлеева провела «голую» вечеринку, разразился скандал. От комментария не удержалась и певица Слава, которая эмоционально высказалась в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Славе не удалось побывать на вечеринке, но все же она опубликовала ироничный комментарий на эту тему. «Досталось» и королю поп-музыки Филиппу Киркорову.

«Ой, ребята! Что в мире происходит! Срамота какая! У Насти Ивлеевой видели, что происходит? Голые все! Попы голые! Даже носки на одном месте у кого-то! Как допустили? Филипп-то Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли — на попы голые взглянет и нехорошо станет! Не дай Бог!», — саркастично высказалась Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы).

Певица посоветовала артистам поберечь себя и одеваться теплее из-за эпидемии гриппа. Также Сланевская добавила, что ее звали на мероприятие, но она отказалась идти на вечеринку.

«Голая» вечеринка вызвала общественный резонанс. Из-за нее на Настю Ивлееву обрушился шквал критики, а силовики даже провели обыск в ночном клубе, где проходило мероприятие.