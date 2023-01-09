Певица Слава помирилась с мужем-бизнесменом Анатолием Данилицким на отдыхе
Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
В середине декабря певица Слава удивила поклонников громким заявлением о расставании с возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара была вместе больше 18 лет, но решила разорвать отношения. Звезда появлялась в соцсетях в слезах и жаловалась на личную жизнь. На днях артистка улетела отдыхать. Она показала кадры, на которых промелькнул мужчина.
Слава отправилась в путешествие со своими друзьями, младшей дочерью и Анатолием. Брюнетка снимала видео и радостно рассказывала о прибытии. Она показала номер в гостинице, там уже осваивался бизнесмен, которого считали бывшим мужем знаменитости.
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Поклонники уверены, что пара помирилась. Вряд ли женщина отправилась бы в отпуск с экс-возлюбленным, даже ради общего ребенка.
Ранее мы писали, как Слава сообщила о расставании с мужем. Она признавалась, что за последние годы было много плохого. Сам Анатолий говорил, что проблемы в паре начались с рождением дочери. Мужчина был уверен, что артистка приняла решение о разрыве на эмоциях и объявил, что хочет вернуть любимую женщину.
Но в Сети всплыло видео, на котором Данилицкий отдыхал в компании двух молодых красоток. Они были в клубе и веселились. После громкого скандала бизнесмен намекнул, что считает себя виноватым. Он рассказал о чувствах к Славе и заявил, что хочет сохранить с ней теплые отношения. Видимо, влюбленным удалось помириться.