Певица Слава помирилась с мужем-бизнесменом Анатолием Данилицким на отдыхе

Поклонники уверены, что пара помирилась. Вряд ли женщина отправилась бы в отпуск с экс-возлюбленным, даже ради общего ребенка.

Ранее мы писали, как Слава сообщила о расставании с мужем. Она признавалась, что за последние годы было много плохого. Сам Анатолий говорил, что проблемы в паре начались с рождением дочери. Мужчина был уверен, что артистка приняла решение о разрыве на эмоциях и объявил, что хочет вернуть любимую женщину.

Но в Сети всплыло видео, на котором Данилицкий отдыхал в компании двух молодых красоток. Они были в клубе и веселились. После громкого скандала бизнесмен намекнул, что считает себя виноватым. Он рассказал о чувствах к Славе и заявил, что хочет сохранить с ней теплые отношения. Видимо, влюбленным удалось помириться.