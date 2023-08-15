Певица Слава показала новую грудь после неудачной пластики у Тимура Хайдарова

Певица Слава продемонстрировала подписчикам своего блога новую грудь, которую ей пришлось переделывать после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. Другой специалист смог полностью удовлетворить артистку, и теперь она довольна своей внешностью.

Слава отметила, что ее грудь после работы известного врача была ассиметричной, и это ей сильно не нравилось. Из-за этого теперь у нее два шрама, один из которых длиннее, а другой короче. Но в целом их совершенно не видно.

«Один длиннее, другой короче, потому что грудь была ассиметрично сделана. Поняли кем уже, даже имя его не хочу называть, Волдеморт, блин. Я очень довольна, вообще ничего не видно», - отметила певица.

К слову, Слава также продемонстрировала поклонникам живот, которым занимался Хайдаров. И, в отличие от груди, на этой части тела операция прошла успешно. Артистка до сих пор полностью довольна результатом, за что и благодарит хирурга.

Напомним, что «силиконовый» скандал разгорелся несколько недель назад после того, как Слава обвинила Хайдарова в некачественной работе. Ее поддержала и звезда шансона Любовь Успенская, а затем к ним присоединились еще несколько десятков недовольных клиенток доктора.

Недавно же появилась информация, что клиника Тимура начала связываться с экс-пациентками и предлагать им денежную компенсацию. Только вот, как отметил адвокат врача, Успенской и Славе ничего не светит.