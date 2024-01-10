Певица Слава плавала вместе с акулой на Мальдивах: «Такая клевая»

Певица Слава отдыхает со своей семьей на Мальдивах. Артистка активно проводит время — ей даже удалось поплавать рядом с огромной акулой.

Фото и видео с отдыха 43-летняя певица опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Компанию артистке на отдыхе составили ее возлюбленный Анатолий, дочь Антонина, сестра Елена и племянник Елисей. Они катаются на яхте и останавливаются у разных островов.

«Нам просто супер повезло! Всю ночь ждали акулку. Она к нам приплыла в 5 утра. Такая клевая», — рассказала певица.

Славе удалось сфотографировать акулу, и на снимках она выглядит очень большой. Однако оказалось, что она — абсолютно безобидная. Китовые акулы питаются планктоном и не опасны для людей. Рядом с ней любят плавать многие туристы на Мальдивах.

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