Певица Слава отреагировала на отказ суда Москвы снять статус иноагента с Земфиры*

Певица Слава ведет активный диалог с публикой. Знаменитость всегда готова не только поделиться подробностями о себе, но и прокомментировать скандалы коллег. Не так давно стало известно о том, что суд отклонил иск Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) о снятии статуса иноагента. Узнав об этом, исполнительница хита «Одиночество» не смогла скрыть своей радости.

Слава поспешила раскритиковать коллегу, которая, по ее словам, собрала за концерт в Москве крупную сумму денег и переехала жить во Францию. Вот почему для знаменитости решение суда стало «бальзамом на душу».

«Мне стало хорошо, справедливость все-таки есть. Вас больше тут никто не ждет», — цитирует слова певицы Telegram-канал «Светские хроники».

Ранее Слава назвала себя «настоящим русским человеком» в ответ на обвинения в алкоголизме. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно, что певица Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко.

*признана иноагентом на территории РФ