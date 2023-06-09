«Люблю и буду»: 43-летняя певица Слава перестала скрывать тяжелую зависимость

В последнее время все внимание россиян приковано к Анастасии Волочковой и певице Славе. Дело в том, что публика открыто обвиняет звезд шоу-бизнеса в алкогольной зависимости. Кроме того, на днях блогер Айза заявила о пропаганде вредной привычки со стороны исполнительницы хита «Одиночество». Узнав об этом, артистка решила прокомментировать ситуацию.

Слава не стала скрывать пристрастия к алкоголю и заявила, что отказываться от него она не собирается. По словам артистки, многие ее коллеги употребляют спиртное, но не показывают этого. Знаменитость сообщила, что она не будет так поступать, поскольку не может «делать все за кулисами».

«Пить я люблю и буду. Я настоящий русский человек, настоящая сильная женщина», — цитирует Газета.Ru высказывание певицы.

Ранее 43-летняя Слава похвасталась новой квартирой в центре Москвы. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой психиатр Шуров заявил, что Анастасия Волочкова отрицает наличие алкогольной зависимости.