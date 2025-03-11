Певица Севиль в шоке от новостей о романе Мизулиной и SHAMAN. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Севиль появилась на пресс-завтраке, посвященном 20-й премии канала МУЗ-ТВ. Знаменитость ответила на вопросы журналистов. Один из них касался последних новостей вокруг романа SHAMANа и Екатерины Мизулиной. Напомним, они объявили себя парой на концерте певца, который состоялся в Москве накануне.

По словам Севиль, она не знала о новой паре в шоу-бизнесе.

«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — заявила она.

Ранее мы писали о том, как развивались отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной.