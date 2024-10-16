Певица Севиль рассказала, были ли у нее конфликты с фанатами

Участница группы Artik & Asti, певица Севиль рассказала о том, были ли у нее конфликты с фанатами. Девушка призналась Звук Медиа, что поклонники никогда не доставляли ей проблем.

«Я, наоборот, очень благодарна слушателям за тактичность», — заявила исполнительница на финале конкурса «Музыкастинг 7.0» от «Нового Радио».

Севиль подчеркнула, что при малейшей непонятной ситуации ее защитят участники команды.

«У меня есть лучшая команда, поэтому если что-то идет не так, мы сразу работаем. Но таких случаев не было», – добавила артистка.

Также девушка дала совет артистам, выступающим на конкурсах. Она поделилась, что каждый участник должен знать, зачем идет туда. Когда она сама были среди конкурсантов, то мечтала выиграть и очень волновалась из-за этого. Но от таких мыслей ей становилось еще тревожнее.

«Уже в более осознанных годах я знала, что у меня есть цель и понимание, зачем я хочу в этом конкурсе участвовать. Это сглаживает тревогу. Сейчас есть волнение, но оно существует у всех артистов перед любым концертом, потому что это живая эмоция», – добавила звезда.

Исполнительница считает, что артист должен цеплять слушателя. А с остальным ему поможет продюсер.

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