Певец Ислам Итляшев задолжал налоговой 227 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что ФНС требует с Ислама Итляшева 227 тысяч рублей. Известно, что музыкант владеет ИП, а в прошлом ему принадлежал бизнес по продаже одежды, который он закрыл в 2011 году. Также в 2022 году Итляшев прекратил деятельность в области фермерского хозяйства.

Как сообщает Mash, корпоратив певца стоит порядка 2 млн рублей, поэтому ему не составит труда погасить долг. Также у Итляшева запланировано более 20 выступлений в период с ноября по декабрь этого года.

Ранее мы писали о том, что налоговики разыскивают светскую львицу Оксану Робски из-за долга почти в 1 млн рублей. Известно, что писательница живет на две страны — США и Россию. Она также занималась бизнесом, но все компании на данный момент ликвидированы.